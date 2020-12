Mercato – Per l’attacco spunta il nome di Marega ma occhio al Messico: proposto al Cruz Azul

Spunta un nuovo nome per l’attacco dell’Inter per la prossima stagione: si tratta di Moussa Marega. L’attaccante maliano è in forza al Porto con cui in questa stagione ha realizzato 6 reti in 15 presenze in tutte le competizioni. Il suo contratto scadrà il prossimo giugno e dunque dal mese di gennaio sarà libero di potersi accordare con qualche altro club.

Come riporta noticiasaominuto.com infatti anche i nerazzurri stavano pensando ad un suo possibile ingaggio per la prossima stagione, così come Tottenham e Marsiglia. Stando alle ultime di mercato però Marega è stato proposto in Messico al Cruz Azul.

