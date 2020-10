CdS – Inter dipendente da Lukaku e Lautaro? Mancano i gol dal centrocampo, i numeri dell’avvio di stagione

Per prendere il volo in una stagione che ha visto l’Inter peccare soprattutto di concretezza, non sfruttando al meglio le tante occasioni create, la squadra di Antonio Conte ha necessariamente bisogno di trovare uomini-gol. È questa l’analisi del Corriere dello Sport, che sottolinea come durante l’estate il club di Viale della Liberazione abbia provato ad ovviare alla dipendenza da Romelu Lukaku e Lautaro Martinez con gli investimenti a centrocampo.

Il quotidiano evidenzia però come la situazione non sia cambiata più di tanto: dei quattrodici gol segnati sino ad ora, ben dieci sono arrivati dai due attaccanti. Le partite sono poche ed il paragone è senza dubbio forzato, però al momento la percentuale è cresciuta rispetto ad un anno fa: i gol di Lukaku e Lautaro sono il 71,4% del totale, contro il 48,6 della passata stagione.

