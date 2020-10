CdS – Inter, oggi in programma il CdA: perdita intorno ai 100 milioni di euro

Non ci sarà da sorprendersi quest’oggi quando nel corso del CdA nerazzurro verrà certificata una perdita di poco superiore ai 100 milioni di euro registrata nel corso dell’ultimo esercizio economico dell’Inter chiuso lo scorso 30 giugno. Come scritto sulle pagine del Corriere dello Sport, i dirigenti interisti si aspettavano chiaramente numeri del genere, soprattutto in virtù delle enormi perdite che la pandemia ha causato negli scorsi mesi. Basti pensare, ad esempio, ai mancati introiti generati dalla presenza del pubblico allo stadio che invece sono venuti a mancare.

Ma anche agli abbonamenti della nuova stagione, generalmente sold-out dopo pochi giorni dall’apertura della vendita pubblica, forzatamente bloccati per quest’anno a causa della reiterata assenza dei tifosi per via del Covid-19. Numeri, quelli del bilancio dell’Inter che l’assemblea dovrà approvare entro il 27 novembre in via telematica, comunque decisamente in linea con gli standard europei, se consideriamo ad esempio la perdita di 180 milioni di euro dell’ultimo anno, senza aver praticamente neanche potuto fare calciomercato.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<