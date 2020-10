Inter, occhi puntati su Rovella del Genoa: contratto in scadenza, Marotta cerca di anticipare tutti

Una buona prestazione dopo l’altra hanno attirato gli occhi delle big su di lui. Nicolò Rovella, classe 2001 del Genoa, continua a ben impressionare gara dopo gara e sembra aver convinto diversi club del suo valore. Schierato titolare più volte da Rolando Maran, non sembra risentire della giovane età e delle difficoltà della Serie A, conducendo per mano l’intero centrocampo rossoblu. Stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, Inter e Juventus su tutte lo starebbero monitorando con attenzione, consce peraltro che, al momento, il suo contratto è in scadenza a fine stagione.

Il presidente Preziosi in primis cercherà però di blindarlo, ma se ciò diventerà impossibile potrebbe decidere di venderlo sul mercato tenendolo in prestito per altri uno/due anni, come già fatto con Romero e Salcedo. E, in quest’ottica, Beppe Marotta sta studiando la strategia giusta per provare ad anticipare tutta la concorrenza. Ad ogni modo, alla luce del contratto in scadenza, la quotazione momentanea del suo cartellino dovrebbe aggirarsi intorno ai 10 milioni di euro.

