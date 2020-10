TS – L’Inter tratta il ritocco del contratto di Lautaro. Nodo clausola, ma tutto fa pensare all’addio

E’ ancora in bilico il futuro di Lautaro Martinez all’Inter, nonostante le sirene del Barcellona non suonino ormai da diverse settimane. Il centravanti argentino sta trattando con i suoi agenti il rinnovo di contratto con l’Inter, cercando di avvicinarsi sempre più alle cifre percepite dagli altri top player all’interno della rosa del calibro di Lukaku, Sanchez ed Eriksen. L’idea iniziale del club nerazzurro è quella di andare per gradi, proponendo inizialmente un ingaggio da cinque milioni di euro più bonus.

Per quanto riguarda la clausola da 111 milioni di euro, potrebbe essere riconfermata anche nel nuovo accordo, nonostante l’amministratore delegato Beppe Marotta stia premendo per toglierla definitivamente. Secondo quanto riferito da Tuttosport, però, al momento tutto lascia comunque pensare che alla fine Lautaro Martinez possa realmente finire al Barcellona una volta conclusa l’era Bartomeu. Ma la certezza è che se sarà divorzio, proprio in virtù della clausola milionaria, in casa Inter verrà bagnato a ‘caviale e champagne’.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<