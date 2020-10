Lukaku nell’Olimpo d’Europa va alla ricerca del record: Lewandowski e Cr7 sono avvisati

Romelu Lukaku alla caccia di record europei. Il gigante belga, dopo aver trovato la rete contro il Borussia Mönchengladbach a San Siro, ha raggiunto Robert Lewandowski come numero di gare consecutive in cui ha timbrato il cartellino in Europa. Quella di stasera, quindi, potrebbe essere la partita decisiva non solo per superare il fenomeno polacco, ma anche per avvicinarsi sempre di più a Cristiano Ronaldo, detentore del record a quota 11 ed a sole due lunghezze da Big Rom.

Inoltre, spiega La Gazzetta dello Sport, lo stesso Lewandowski insieme ad Erling Haaland sono davanti al belga come gol totali realizzati finora tra club e nazionale (12 il polacco, 13 il norvegese), mentre Harry Kane procede a braccetto. Tutto fa pensare che il gigante di Conte voglia prendersi la vetta anche di questa graduatoria parziale.

