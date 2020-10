TS – Piano del governo cinese sullo sviluppo interno: Zhang rivede la politica dell’Inter?

Nella giornata in cui si riunirà il CdA dell’Inter per certificare il rosso in bilancio dell’ultimo esercizio economico chiuso lo scorso 30 giugno con un passivo di oltre cento milioni di euro, sulle pagine di Tuttosport è stato lanciato un altro allarme che riguarda la programmazione del club nerazzurro. Sappiamo, infatti, come Zhang Jindong sia una personalità molto influente all’interno del partito comunista cinese e quanto di conseguenza sia allineato e rispettoso con le scelte intraprese dal proprio governo.

In Cina, difatti, da pochi giorni sono iniziati i lavori dei 300 membri del Comitato centrale per il 14esimo piano quinquennale della Repubblica Popolare Cinese. Il presidente Xi Jinping, in tal senso, starebbe spingendo per l’attuazione di politiche sempre più rivolte alla valorizzazione dello sviluppo sempre maggiore sul mercato interno del paese. Qualora dovessero essere intraprese misure importanti sotto questo aspetto, Zhang Jindong potrebbe essere costretto a modificare la politica già delineata per la crescita dell’Inter nei prossimi anni, in termini di distribuzione delle risorse.

