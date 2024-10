Cds – Rischio doppia assenza per l’Inter: “Utilizzo sconsigliato”

Come prevedibile, il calendario denso di impegni, con diversi giocatori impegnati anche durante la sosta per le nazionali, ha portato alcune inevitabili indisponibilità in casa Inter. Inzaghi dovrà rinunciare a due elementi del suo centrocampo contro la Roma. Ma non solo.

Piotr Zielinski e Kristjan Asllani, infatti, rischiano di non essere assenti solo nella gara dello Stadio Olimpico. Come riportato dal Corriere dello Sport, i due sarebbero in forte dubbio anche per la gara di Champions League contro lo Young Boys.

Come scrive il quotidiano romano, a sconsigliare il loro utilizzo sarebbe il terreno di gioco sintetico dello stadio Wankdorf di Berna. Su questa superifice, infatti, sarebbe meglio evitare di impiegare giocatori reduci da infortuni. Da capire, in ogni caso, quale sarà la scelta definitiva di Inzaghi.