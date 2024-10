Blitz improvviso: “L’Inter rischia di perdere anche l’altro Esposito”

Cresce l’attenzione attorno a uno dei migliori talenti del vivaio dell’Inter, attualmente in prestito. L’ottimo avvio di stagione con lo Spezia di Francesco Pio Esposito, infatti, non è passato inosservato; e un club, in particolare, sembra essersi messo sulle sue tracce.

Si tratta del Bologna, che, come riportato da Nicolò Schira, lo avrebbe monitorato nella sfida di Reggio Emilia contro la Reggiana di due settimane. Allo stadio, infatti, era presente il direttore sportivo rossoblù, Marco Di Vaio, che vorrebbe Esposito per la prossima stagione.

Il club felsineo si farebbe forte dei buoni rapporti con l’Inter. Da capire se i nerazzurri apriranno all’addio anche del classe 2005, seguendo dunque la strada del fratello Sebastiano, che al termine del campionato potrebbe essere riscattato dall’Empoli, chiudendo così la sua avventura interista.

Infine, va segnalato come Esposito piacerebbe anche a un club di Premier League, presente allo stadio nell’ultima gara dell’Italia Under-21 per osservarlo più da vicino.