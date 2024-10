Le formazioni UFFICIALI di Roma-Inter: le scelte a centrocampo

Tutto pronto allo Stadio Olimpico per il ritorno in campo dell’Inter dopo la seconda sosta delle nazionali. I nerazzurri cercano i 3 punti contro la Roma, nell’8a giornata di Serie A, per rimanere in scia del Napoli e arrivare davanti in classifica allo scontro diretto contro la Juventus.

Privo di Zielinski e Asllani a centrocampo, Inzaghi recupera Barella, che parte subito titolare. Vincono i rispettivi ballottaggi anche Pavard e Darmian. Davanti, invece, erano pochi i dubbi: a guidare i nerazzurri ci sarà la coppia composta da Thuram e Lautaro Martinez.

Di seguito le formazioni ufficiali di Roma-Inter: