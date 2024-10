A pochi minuti dal calcio d’inizio di Roma-Inter, il presidente Beppe Marotta ha parlato soprattutto dei tanti impegni che attendono i nerazzurri, con una critica chiara al calendario troppo fitto, che starebbe provocando anche diversi infortuni.

Queste le sue parole:

CALENDARIO – “Voglio fare una critica, ma propositiva. Bisogna convivere con uno stress agonistico di tantissimi impegni che i giocatori fanno fatica a gestire. In questo periodo di impegni delle nazionali ci sono circa un centinaio di infortuni. Questo è uno degli aspetti da salvaguardare. Non è facile ed è difficile anche fare una preparazione preventiva. Dobbiamo sederci a un tavolo e capire che il calendario deve essere un pochino più morbido”.

INFORTUNI – “Dovremmo fare un tavolo unico, ma ancora non c’è. Esiste un’attività di club nel nostro. Un confronto è iniziato per fare in modo che le partite diminuiscano. Oggi il calcio è ancora più veloce e c’è un dispendio di energie e un numero di contrasti superiore. Poi è normale che ci siano più infortuni”.

TURNOVER – “Le rose devono essere ampliate, è normale. Ma soprattutto nei valori, oggi nei grandi club parlerei di titolari e co-titolari. Noi crediamo di avere 24 elementi che possono giocatore tutte le competizioni. Poi sceglie l’allenatore la formazione, ma oggi a centrocampo le opzioni sono anche limitate”.