Ambrosini: “Staff Inter colpito, uno così non lo vedevano da anni”

Protagonista del pre-partita di DAZN per Roma-Inter, Massimo Ambrosini si è soffermato sull’importanza di Henrikh Mkhitaryan per i nerazzurri, raccontando un aneddoto sul centrocampista direttamente da Appiano Gentile.

Queste le sue parole:

“Se parli con Inzaghi, con tutto l’ambiente Inter o con qualche compagno, viene fuori sempre il suo nome per intelligenza e disponibilità. Mi è capitato di parlare anche coi dottori dell’Inter per altri motivi e mi dicevano: ‘Per anni un professionista così, e anche calciatore, non si era visto’. Tutti lo citano insomma”.