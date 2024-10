Emergenza TOTALE Inter: ha chiesto il cambio, Inzaghi disperato

Non è iniziata nel modo sperato da Inzaghi la sfida contro la Roma. Dopo pochi minuti, infatti, il tecnico dell’Inter è stato costretto a fare i conti con un problema fisico a uno dei suoi giocatori titolari. Dopo meno di 10 minuti, a chiedere il cambio è stato Hakan Calhanoglu.

Il turco non era al meglio della condizione già prima della gara, tanto che si ipotizzava una possibile staffetta a centrocampo per Inzaghi, già in emergenza a centrocampo visti gli infortuni di Kristjan Asllani e Piotr Zielinski. Invece, il cambio è arrivato immediato: al 12′, Davide Frattesi ha preso il posto di Calhanoglu, uscito per una contrattura all’adduttore della coscia sinistra. Davanti alla difesa si è schierato Nicolò Barella.