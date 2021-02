TS – Cessione Inter, irritazione Suning: progetto stadio al rilento, influenzerà il prezzo di vendita

C’è ancora molta incertezza intorno al futuro societario dell’Inter: le difficoltà economiche della proprietà, acuite dalla pandemia e dalle politiche del governo cinese che limitano gli investimenti, sono ormai note. In piedi ci sono discorsi per la cessione del club con Bc Partners, fondo britannico con cui si sta cercando l’intesa giusta che soddisfi entrambe le parti in causa.

Stando a quanto riportato da Tuttosport, però, dalle parti di Viale della Liberazione filtra una certa irritazione per la questione relativa al nuovo stadio, che procede decisamente al rilento. Se il progetto fosse stato in una fase più avanzata, con un piano esecutivo già realizzato, Suning avrebbe potuto strappare condizioni più vantaggiose. Tutto il lavoro degli ultimi due anni, invece, non è monetizzabile nei dialoghi con un acquirente.

VERSO IL DERBY, ERIKSEN SI CANDIDA AD UNA MAGLIA DA TITOLARE>>>