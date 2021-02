Accadde Oggi – 18 Febbraio 1995: Massimo Moratti diventa Presidente dell’Inter

Il nuovo protagonista della rubrica Accadde Oggi è Massimo Moratti che il 18 Febbraio del 1995 diventa il nuovo Presidente nerazzurro, cavalcando le orme di padre Angelo. Un amore, quello di Massimo, risalente proprio agli anni ’60, quando il papà, da numero uno interista, riuscì a costruire quello squadrone guidato da Helenio Herrera capace di vincere due Coppe dei Campioni e due Coppe Intercontinentali.

Saranno sogni di gloria quelli di Massimo, sogni che riuscirà anche a realizzare, ma non prima di anni e anni privi di gioie e ricche di delusioni, ma comunque contraddistinti da tantissimi campioni, come Ronaldo, Vieri e Baggio, fuoriclasse universalmente riconosciuti che hanno contribuito a far innamorare dei colori nerazzurri generazioni e generazioni di tifosi. Una lunga strada lastricata di investimenti importanti e culminata con i cinque scudetti consecutivi e con il triplete del 2010.

Contestualmente all’inizio dell’era Moratti arriva la fine di quella Pellegrini; negli ultimi anni della sua presidenza il patron non era riuscito a tenere il passo del Milan di Berlusconi, ma comunque ha contribuito a portare nella bacheca dell’Inter un bottino consistente nello scudetto dei Record e in due Coppe Uefa, quella del 1991 e quella del 1994.

L’INTERTINENTE – VUOTI A SAN SIRO: LA CATTEDRALE DELL’INTER FRA PRIMATO E COVID>>>