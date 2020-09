C&F – Inter, il costo della rosa aumentato a 70 milioni! Saldo in pari tra entrate e uscite

E’ un periodo complicato per tutto quello che sta succedendo ed anche i club di calcio ne stanno inevitabilmente risentendo. La sessione di mercato infatti è sicuramente diversa rispetto agli altri anni ma l’Inter sta comunque riuscendo a comporre una rosa adeguata per competere in tutte e tre le competizioni.

Calcio&Finanza oggi ha analizzato la rosa nerazzurra a 6 giorni dal termine del calciomercato. Il saldo è assolutamente pari: quello delle operazioni in uscita è pari a 37,7 milioni di euro, mentre le entrate incidono per 38 milioni di euro. Il costo della rosa però è aumentato di 68,7 milioni di euro, e nello specifico 51,7 milioni in stipendi lordi, mentre 16,1 di ammortamenti.

