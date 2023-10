In Champions la porta è blindata: quanti clean sheet a San Siro

L’Inter è tornata a giocare a San Siro e ha ritrovato la vittoria in Champions League. Non è un caso: i nerazzurri anche l’anno scorso hanno costruito gran parte delle loro fortune europee tra le mura amiche, spesso con prestazioni difensive di alto livello.

Ieri ne è arrivata un ulteriore conferma: l’Inter ha vinto mantenendo la porta inviolata, come è successo in 5 delle ultime 6 gare in Champions League in casa. L’unica squadra perforare i nerazzurri in questo filotto fu proprio il Benfica, nel ritorno dei quarti di finale, segnando 3 gol.

Tuttavia, si trattò di gol totalmente ininfluenti ai fini della qualificazione. Quando c’è da fare sul serio la porta dell’Inter viene blindata e segnare ai nerazzurri è diventa quasi impossibile. Cambia poco che in porta ci sia Onana o Sommer.