Champions, le reazioni dello Shakhtar. Srna: “Uno dei gironi più duri”, Junior Moraes: “L’Inter già ci conosce”

Sarà ancora una volta Inter contro Shakhtar Donetsk: nella fase a gironi di Champions League, infatti, si ripeterà la sfida andata in scena poche settimane fa nella semifinale di Europa League. Intervistato dai canali ufficiali del club ucraino, l’ex calciatore ed ora dirigente Darjo Srna ha detto la sua sulle avversarie: “Questo è uno dei gruppi più difficili fra quelli affrontati in Champions, ma in una competizione del genere non possono esistere avversarie facili. Tutti sono nelle stesse condizioni, dobbiamo giocare e lottare per i tre punti”.

Ancora sulle rivali: “Sono squadre che hanno esperienza in Champions League, noi abbiamo già affrontato Real Madrid ed Inter, non ancora il Mönchengladbach. Questo girone è davvero difficile, ma noi lotteremo e daremo il massimo”.

Chiusura con un commento sulla formazione tedesca: “È una buona squadra, da diversi anni fa un buon calcio, sarà una sfida interessante. Posso assicurare che per nessuno sarà facile fare punti contro di noi”.

Gli fa eco anche il calciatore Junior Moraes: “Sarà molto complicato, dovremo giocare bene senza fare errori. L’Inter è una squadra che già ci conosce”.

