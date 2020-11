Il Borussia M travolge lo Shakhtar, l’Inter cade col Real: la classifica del girone B

Non riesce all’Inter di Antonio Conte la rimonta in casa del Real Madrid. Dopo essere andati sotto per 2-0, i nerazzurri hanno tirato fuori carattere ed orgoglio fino a raggiungere il pareggio per 2-2 grazie ai gol di Lautaro Martinez ed Ivan Perisic. Al minuto 80, però, Rodrygo raccoglie un ottimo cross di Vinicius e ha scaraventato in rete il gol del 3-2. Nell’altra sfida del girone, invece, il Borussia Mönchengladbach ha travolto per 0-6 lo Shakhtar Donetsk, prendendosi il primo posto della graduatoria provvisoria.

Ecco quindi la classifica del girone B di Champions League, in attesa delle prossime sfide.

Borussia Mönchengladbach 5

Shakhtar Donetsk 4

Real Madrid 4

Inter 2

