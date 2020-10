Champions League, Inter al debutto a San Siro contro il Borussia Mönchengladbach

È stato diramato quest’oggi il calendario della fase a gironi della prossima edizione di Champions League. Nella giornata di ieri si sono svolti i sorteggi, ma le date e gli orari delle partite sono stati comunicati solo in data odierna, per garantire una migliore organizzazione ai produttori televisivi. L’Inter di Antonio Conte è stata inserita nel Gruppo B, in cui si troverà a sfidare Real Madrid, Shakhtar Donetsk e Borussia Mönchengladbach.

La prima giornata vedrà i nerazzurri sfidare i tedeschi del Borussia Mönchengladbach a San Siro mercoledì 21 ottobre alle ore 21:00, in attesa di conoscere gli altri accoppiamenti.