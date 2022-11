Champions League, ecco tutte le possibili avversarie dell’Inter agli ottavi

Il risultato ininfluente della partita di questa sera tra Bayern Monaco ed Inter chiude un girone eliminatorio che è stato trionfale per i nerazzurri di Inzaghi. Partiti come vittima sacrificale al sorteggio, sono riusciti incredibilmente a mettere sotto il Barcellona, eliminandolo con pieno merito dalla competizione nonostante il mercato monstre. Ora che la prima fase a gironi è in archivio, in attesa dei sorteggi del 7 novembre a Nyon, ecco tutte le squadre che l'Inter potrebbe pescare agli ottavi di finale.