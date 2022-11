Verso Juventus-Inter, la probabile formazione nerazzurra

Archiviato il girone di Champions League, i nerazzurri ora potranno concentrarsi fino a febbraio sulla rimonta in campionato. Gran parte delle possibilità di risalita Scudetto passano però dal prossimo turno, che metterà davanti all' Inter la Juventus a Torino. Una sfida da sempre durissima, a maggior ragione ora che anche i bianconeri sembrano, almeno in campionato, in ripresa.

Inzaghi tuttavia non pare avere dubbi: in campo scenderanno gli uomini che gli garantiscono più certezze. Secondo La Gazzetta dello Sport infatti rispetto all'11 tipo delle ultime uscite saranno pochi i cambi. Acerbi tornerà al centro, a discapito di De Vrij, con Bastoni a sinistra. Sulle fasce poi spazio a Dumfries e Dimarco per cercare di mettere in crisi sugli esterni i bianconeri. In attacco nessun dubbio: accanto a Lautaro Martinez giocherà Dzeko. Possibile la convocazione per la panchina di Brozovic. Questo il probabile 11 in campo domenica a Torino: