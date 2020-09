Champions League, giovedì il sorteggio dei gironi: tutte le informazioni, sull’Inter e le sue (probabili) avversarie

Torna, finalmente, la Champions League. Giovedì 1 ottobre alle 17, infatti, ci sarà il primo tassello di una serie di eventi riguardanti la massima competizione calcistica europea 2020/2021: i sorteggi della fase a gironi. Noi di PassioneInter saremo pronti a commentarli assieme a partire dalle 16.30, su Youtube, Twitch, Facebook e Periscope. Ecco, comunque, tutte le informazioni per l’evento che si svolgerà a Ginevra.

Dove vedere i sorteggi e la formula della competizione

Si potrà assistere al sorteggio della fase a gironi (dei nerazzurri e non solo) della prossima Champions League su su Inter.it, sull’app ufficiale nerazzurra e su tutti i canali social della società meneghina. Il sorteggio, inoltre, sarà visibile su Inter TV e in streaming live sul canale YouTube dell’Inter.

Dopo l’atipica formula delle Final Eight di Lisbona, che hanno visto trionfare il Bayern Monaco ai danni del PSG, si torna alla classica Champions League: 8 gironi da quattro squadre ciascuno, che si affronteranno in casa ed in trasferta, con gare andata e ritorno a partire dagli ottavi di finale. Delle 32 squadre qualificate alla fase a gironi, 26 si conoscono già e le restanti 6 usciranno dai turni di qualificazione la cui conclusione è prevista per mercoledì sera. Si potranno effettuare, inoltre, cinque sostituzioni a partita, con il numero di giocatori in distinta che sale a 23 elementi.

Le compagini già qualificate, comunque, sono:

Spagna (4): Real Madrid, Barcellona, Atlético Madrid, Siviglia;

Inghilterra (4): Liverpool, Manchester City, Manchester United, Chelsea;

Italia (4): Juventus, Inter, Atalanta, Lazio;

Germania (4): Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Lipsia, Borussia Mönchengladbach;

Francia (3): Paris Saint-Germain, Marsiglia, Rennes;

Russia (2): Zenit, Lokomotiv Mosca;

Portogallo (1): Porto;

Belgio (1): Club Brugge;

Ucraina (1): Shakhtar Donetsk;

Turchia (1): İstanbul Başakşehir;

Olanda (1): Ajax.

Le regole del sorteggio

Le 32 squadre qualificate saranno suddivise in quattro fasce differenti: nella fascia 1 sono presenti Bayern Monaco e Siviglia, vincitrici di Champions ed Europa League, e le vincitrici dei campionati con il ranking più alto; le fasce rimanenti, invece, sono composte dalle compagini europee in ordine di coefficiente del proprio ranking UEFA. I gironi saranno composti da una squadra per fascia ciascuno e non sono previste squadre dello stesso Paese nel girone. Ecco, dunque, le quattro fasce:

FASCIA 1

Bayern Monaco (GER), detentrice UEFA Champions League

Siviglia (ESP), detentrice UEFA Europa League

Real Madrid (ESP)

Liverpool (ENG)

Juventus (ITA)

Paris Saint-Germain (FRA)

Zenit (RUS)

Porto (POR)

FASCIA 2

Barcellona (ESP) coefficiente 128.000

Atlético Madrid (ESP) 127.000

Manchester City (ENG) 116.000

Manchester United (ENG) 100.000

Shakhtar Donetsk (UKR) 85.000

Borussia Dortmund (GER) 85.000

Chelsea (ENG) 83.000

Ajax (NED) 69.500

FASCIA 3

Lipsia (GER) 49.000

Inter (ITA) 44.000

Lazio (ITA) 41.000

Atalanta (ITA) 35.500

vincente di Dinamo Kiev-Gent

FASCIA 3 o 4

Lokomotiv Mosca (RUS) 33.000

Marsiglia (FRA) 31.000

Club Brugge (BEL) 28.500

vincente di Salisburgo-Maccabi Tel Aviv

vincente di Olympiacos-Omonia

vincente di Krasnodar-PAOK

FASCIA 4

Borussia Mönchengladbach (GER) 26.000

İstanbul Başakşehir (TUR) 21.500

Rennes (FRA) 14.000

vincente di Slavia Praga-Midtjylland

vincente di Molde FK-Ferencváros

Tutte le date della prossima Champions League

La fase a gironi

Prima giornata: 20/10/2020–21/10/2020

Seconda giornata: 27/10/2020–28/10/2020

Terza giornata: 03/11/2020–04/11/2020

Quarta giornata: 24/11/2020–25/11/2020

Quinta giornata: 01/12/2020–02/12/2020

Sesta giornata: 08/12/2020–09/12/2020

La fase a eliminazione diretta

Ottavi di finale: 16-17-23-24 febbraio; 9-10-16-17 marzo

Quarti di finale: 6-7 aprile; 13-14 aprile

Semifinali: 27-28 aprile; 4-5 maggio

Finale: 29/05/2021, stadio Olimpico Atatürk, Istanbul (prevista inizialmente per il 2020. San Pietroburgo, sede inizialmente designata per il 2021, ospiterà la finale 2022).

Le date dei sorteggi

14/12/2020: Sorteggio ottavi di finale

19/03/2021: Sorteggi quarti di finale e semifinali

