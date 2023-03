Torna la rubrica di PassioneInter “Che fine ha fatto”, che tratterà i vari giocatori transitati in nerazzurro che sono poi finiti nel dimenticatoio, raccontando come è proseguita la loro carriera una volta andati via dall’Inter.

Oggi è il turno di Lukas Podolski, il campione del mondo ex Bayern Monaco approdato all’Inter in pompa magna dopo 3 anni passati all’Arsenal ma che non ha mai convinto con la maglia nerazzurra.

Voluto fortemente dal nuovo tecnico nerazzurro Roberto Mancini, nel gennaio 2015 l’attaccante tedesco arriva all’Inter in prestito oneroso con diritto di riscatto. Fa il suo esordio il 6 gennaio a Torino, in occasione del derby d’Italia con la Juventus pareggiato 1-1, subentrando al 54′ minuto a Zdravko Kuzmanovic e disputando un’ottima gara. L’esordio promettente però si rivela illusorio, Podolski vedrà da quel momento in poi il campo con il contagocce, terminando la stagione con un solo gol segnato e più ombre che luci.

Al termine della stagione, non viene riscattato dall’Inter e l’Arsenal lo cede al Galatasaray. Nella squadra turca l’attaccante classe ’85 ritrova lo smalto perso, e già all’esordio vince la Supercoppa di Turchia. Diventa subito un titolare fisso della squadra allenata da Riekerink, contribuendo anche alla vittoria della coppa nazionale con un gol in finale contro il Fenerbahce.

Replicato l’anno successivo il successo in Supercoppa, nel gennaio del 2017 Podolski entra nella storia del club diventando l’unico calciatore ad aver segnato 5 reti in una singola partita: accade il 24 gennaio, nella partita contro l’Erzicanspor, terminata poi 6-2.

Nel mese di giugno dello stesso anno, il centravanti tedesco dichiarerà di ritenere conclusa l’esperienza in Turchia e di aver firmato un contratto con i giapponesi del Vissel Kobe. Qui dimostra ancora di poter fare la differenza e trascina i suoi alla vittoria della Coppa dell’Imperatore nel 2019. Nel gennaio 2020 viene ingaggiato a parametro zero dall’Antalyaspor, altro club turco. Il tedesco gioca tutt’ora nel club polacco Gornik Zabrze, dove si è accasato nel 2021.

Nonostante il prosieguo della carriera da calciatore, Podolski ha avviato anche diverse attività collaterali a quella sportiva. Il periodo in Turchia ha fatto nascere infatti la passione per la cucina del Paese, tanto da spingerlo ad avviare un ristorante Döner Kebab ed una gelateria a Colonia, la città in cui è cresciuto.

Da ricordare anche la sua grande amicizia con il campione di Formula 1 Michael Schumacher, oltre che il suo buon cuore: ha fondato la “Lukas Podolski Foundation”, organizzazione che dà appoggio e sostegno a bambini che vivono in condizioni disagiate. Nel 2015 ha anche preso parte ad un film, “Macho Man” interpretando proprio un calciatore. Nello stesso anno ha anche prodotto il singolo, in collaborazione col il gruppo Cat Ballou, “Liebe deine stadt”. Insomma una vita piena di sfumature e “filoni alternativi”!