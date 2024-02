Chi è Ayroldi, l’arbitro di Inter-Genoa: precedenti fortunati a San Siro

Puntuali come ogni mercoledì, sono state appena comunicate le designazioni ufficiali della 27esima giornata del campionato di Serie A. L’Inter, reduce dal successo di ieri sera nel match di recupero del 21esimo turno contro l’Atalanta per 4-0, tornerà in campo sempre a San Siro lunedì sera nella sfida in programma contro il Genoa alle 20.45

Una gara che verrà arbitrata da Giovanni Ayroldi, alla quarta direzione in carriera con i nerazzurri. Il fischietto della sezione di Molfetta può essere considerato un figlio e nipote d’arte. Il padre Stefano, infatti, è rimasto in attività come assistente fino al 2011, mentre lo zio Nicola ha arbitrato per circa un decennio nella massima serie.

Il giovane arbitro dirigerà per la quarta volta in carriera l’Inter. I tre precedenti risalgono tutti a gare giocate a San Siro, nelle quali la formazione nerazzurra ha sempre vinto: Inter-Sampdoria 5-1 (20/21), Inter-Bologna 6-1 (21/22) e Inter-Torino 1-0 (22/23). Alla prima direzione stagionale della squadra di Inzaghi, Ayroldi verrà coadiuvato da Del Giovane e Mastrodonato come assistenti, Giua IV Uomo, Paterna al Var e Doveri Avar.