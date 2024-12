Chi è Giua, l’arbitro di Inter-Como: precedenti con punteggi esagerati

L’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la 17^ giornata del campionato di Serie A, un turno in cui l’Inter ospiterà a San Siro il Como. Per la seconda partita di fila di campionato, la squadra di Simone Inzaghi giocherà di nuovo in posticipo al lunedì sera con fischio d’inizio alle ore 20:45.

Per i nerazzurri si tratta della seconda gara consecutiva di lunedì dopo lo strabiliante successo per 0-6 raccolto contro la Lazio. Un altro aspetto che fa tornare alla memoria dei tifosi interisti delle vittorie molto larghe è quello relativo al nome dell’arbitro. L’AIA ha infatti designato Antonio Giua come direttore di gara per questo match contro il Como.

Il fischietto sardo ha già diretto tre partite dell’Inter in carriera e tutte quante sono state delle vittorie molto larghe dei nerazzurri, in ordine cronologico sono state: Inter-Benevento 6-2 in Coppa Italia nel 2019, Spal-Inter 0-4 in Serie A nel 2020 e infine nello scorso campionato il successo 0-5 sul campo del Frosinone a maggio 2024.

Giua sarà coadiuvato in questo match di San Siro dagli assistenti Baccini e Capaldo mentre il quarto ufficiale sarà Rutella. Infine al VAR sarà presente Maggioni come primo responsabile e poi anche Sozza come suo assistente in questa partita.