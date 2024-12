Castro entra nel mirino dell’Inter: richieste e CIFRE dell’affare

L’obiettivo dell’Inter di ringiovanire la rosa è noto a tutti e la prossima estate il direttore sportivo Piero Ausilio sarà chiamato a trovare dei rinforzi giovani da mettere al servizio dell’organico di mister Simone Inzaghi per abbassare l’età media della rosa.

Questo è un diktat che arriva direttamente dalla proprietà Oaktree desiderosa di vedere più acquisti alla Tomas Palacios, ovvero giovani talenti da far crescere che possono anche rappresentare un tesoro per l’Inter del futuro. La ricerca di questi profili verrà effettuata in tutte le zone del campo, soprattutto in difesa e in attacco.

Si tratta infatti di due reparti che potrebbero essere rinnovati nel 2025 vista la scadenza di contratto di alcuni giocatori come Correa, Arnautovic e De Vrij (ma quest’ultimo potrebbe rinnovare) oppure il possibile addio di un esperto come Acerbi.

Tra i giovani nomi che l’Inter segue per il reparto avanzato c’è quello di Santiago Castro del Bologna. L’attaccante argentino è un classe 2004 che non segna tanti gol ma che ha grandi qualità di palleggio con la squadra e che sa muoversi su tutto il fronte d’attacco; anche la Juventus lo segue con grande attenzione.

Come riportato da Calciomercato.it, il Bologna oggi per il suo centravanti di talento chiede circa 30 milioni di euro. Si tratta di una cifra certamente alta ma che l’Inter potrebbe tentare di spendere se l’investimento dovesse dimostrarsi sostenibile e meritevole, in base a quanto dimostrerà Castro nella seconda metà di stagione.

Tra i profili giovani dalla Serie A c’è un altro talento che piace molto all’Inter da diverso tempo e si tratta di Nico Paz del Como. Anch’egli è un argentino nato nel 2004 sul quale il club nerazzurro sta valutando di fare una spesa alta viste le ottime qualità fatte vedere. Su di lui però c’è sempre l’ombra del Real Madrid che dispone di una clausola di riacquisto per riportarlo in Spagna.