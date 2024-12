Il Napoli non molla Esposito, mega offerta: la risposta dell’Inter

Uno dei migliori talenti che sia uscito negli ultimi anni dal settore giovanile dell’Inter è Francesco Pio Esposito. L’attaccante classe 2005 sta disputando la sua seconda stagione in prestito in Serie B con la maglia dello Spezia e sta trovando sempre maggiore continuità di rendimento anche con bei numeri in termini di gol realizzati.

Questa sua stagione positiva in Liguria ha portato all’interesse del Napoli di Antonio Conte. Da tempo si sa infatti che il club azzurro vorrebbe soffiare all’Inter il suo centravanti nato proprio in provincia di Napoli.

Come riportato anche oggi da Calciomercato.it, il pressing della società di Aurelio De Laurentiis non si arresta ma l’Inter è ferma sulla sua decisione. Esposito viene considerato un giocatore di ottime prospettive che la dirigenza e lo staff tecnico nerazzurro vogliono trattenere, convinti che possa diventare un attaccante utile alla prima squadra.

Sono dunque state, per il momento, rispedite al mittente le avances del Napoli che ha annotato il nome del classe 2005 sulla sua lista di mercato. Per Esposito finora in stagione si contano otto reti e un assist in 15 partite giocate in Serie B.