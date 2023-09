Chi è Marcenaro, l’arbitro di Empoli-Inter

In attesa di assistere all’esordio stagionale in Champions League dell’Inter in casa della Real Sociedad, l’AIA ha diffuso ufficialmente le designazioni arbitrali della quinta giornata di Serie A. Un turno che vedrà la formazione di Simone Inzaghi di scena in trasferta contro l’Empoli. Una squadra in profonda crisi dopo il 7-0 contro la Roma, reduce dall’esonero di Paolo Zanetti e dal ritorno di Aurelio Andreazzoli in panchina.

Per quanto riguarda il match in programma domenica 24 settembre alle 12.30, sarà Matteo Marcenaro ad arbitrare l’incontro tra Empoli e Inter. Per il fischietto della sezione di Genova un solo precedente con la formazione nerazzurra dello scorso 13 maggio, quando la squadra di Inzaghi vinse per 4-2 a San Siro contro il Sassuolo.

Il giovane arbitro, promosso nel novembre 2021 per la prima volta in Serie A, verrà coadiuvato dagli assistenti Colarossi e Cipressa, con Fourneau IV Uomo. Al Var ci sarà invece l’esperto Valeri assistito da Gariglio.