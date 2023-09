Brutta tegola per il Tottenham che nella giornata di oggi ha annunciato un grave infortunio per l’ex interista Ivan Perisic. Il croato, durante una seduta di allenamento, si è fatto male al crociato anteriore del ginocchio destro: un problema che viene definito piuttosto serio. Perisic si sottoporrà ad un intervento chirurgico prima di intraprendere il percorso di riabilitazione, con il rischio concreto di dover già considerare conclusa la sua stagione, anche se la speranza di recuperare per il finale di stagione ed Euro 2024 c’è. L’Inter, tramite il proprio profilo Twitter, ha inviato un messaggio al calciatore per augurargli una pronta guarigione.