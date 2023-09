Real Sociedad-Inter, le formazioni UFFICIALI: Inzaghi STUPISCE tutti

La Champions League è tornata e l’Inter è pronta a fare il suo esordio stagionale, contro la Real Sociedad. All’Estadio Municipal de Anoeta, gli uomini di Inzaghi vorranno partire con il piede giusto nel girone D. Di fronte un avversario che torna in Champions League dopo 10 anni.

Confermate le indiscrezioni del pre-partita per i nerazzurri, con l’esordio Pavard in difesa, al fianco di De Vrij e Bastoni. A centrocampo ci sarà Asllani, al posto dell’infortunato Calhanoglu, mentre Carlos Augusto prenderà il posto di Dimarco sulla sinistra.

Novità anche in attacco, con l’esordio dal primo minuto di Arnautovic, che prende il posto di Thuram al fianco di Lautaro Martinez.



Tutto confermato anche per la Real Sociedad, con Alguacil che schiera i suoi titolarissimi per il ritorno in Champions League. Il trio d’attacco, all’ora, sarà composto da Kubo, Odriozola e Barrenetxea. A guidare il centrocampo sarà il gioiellino basco, Zubimendi.