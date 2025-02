Chi è Mariani, l’arbitro di Juve-Inter: terzo big match quest’anno

Ancora pochi giorni al big match della 25esima giornata di Serie A tra Juventus-Inter. Un derby d’Italia che arriva in un momento cruciale della stagione nerazzurra, soprattutto per la volata scudetto sempre più appassionante con il Napoli di Antonio Conte.

La squadra di Simone Inzaghi è tornata a -1 sugli azzurri sfruttando l’ottima vittoria di lunedì sera ai danni della Fiorentina dopo il pareggio maturato al Maradona tra il Napoli e l’Udinese. Tornano alla prossima giornata, questa mattina è arrivata puntuale la designazione dell’arbitro di Juventus-Inter.

A dirigere il derby d’Italia di Serie A sarà Maurizio Doveri, al terzo big match stagionale dei nerazzurri. Il fischietto della sezione di Aprilia sarà accompagnato dagli assistenti Giallatini e Colarossi e dal IV Ufficiale Zufferli. Var affidato a Mazzoleni insieme a Di Bello.

Mariani ha già diretto l’Inter in 17 diverse occasioni tra tutte le competizioni: precedenti favorevoli ai nerazzurri che hanno complessivamente collezionato 8 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte. Limitando il discorso a questa stagione, invece, l’arbitro di Aprilia ha diretto due big match non proprio fortunati per l’Inter: la sconfitta del derby di andata con il Milan e il pareggio dello scorso novembre con il Napoli.