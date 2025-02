Nico Paz-Inter, annuncio a sorpresa: “Se lo merita”

Sono emerse novità interessanti sul futuro di Nico Paz, talento argentino cresciuto nelle giovanili del Real Madrid e di proprietà del Como. Il classe 2004 sta disputando una prima grande stagione in Serie A ed ha attirato le attenzioni di grandi club, tra cui l’Inter.

Non è più un mistero il corteggiamento da parte del club nerazzurro nei confronti del ragazzo, in virtù soprattutto dell’ottima relazione tra il vice presidente Javier Zanetti e Pablo Paz, padre del giovanissimo Nico. A confermare un possibile addio dal Como, ci ha pensato in un’intervista su Sky Sport il suo presidente Mirwan Suwarso.

Nonostante sia forte la volontà da parte del Como di cancellare la clausola di recompra da 12 milioni nelle mani del Real Madrid, l’impressione è che a fine stagione Nico Paz possa tornare in Spagna tramite l’attivazione dell’opzione sul suo contratto per poi essere rivenduto dai blancos ad una cifra superiore per una maxi plusvalenza.

Queste le parole del proprietario indonesiano sul ragazzo: “Nico Paz è un grande calciatore, molto ambizioso. Se riusciamo a mantenerci al livello della sua ambizione, speriamo di poterlo trattenere. Ma dobbiamo essere realisti: se continua a migliorare, un ragazzo come lui merita di giocare nei palcoscenici più importanti al mondo. Da parte nostra possiamo soltanto provare a essere all’altezza, come stiamo già cercando di fare. Tutti noi vogliamo che Nico Paz resti qui, per sempre se possibile. Lo stesso vale per Cesc Fabregas”.