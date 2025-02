“In Nazionale entro un anno”: la profezia sul nuovo bomber dell’Inter

C’è un attaccante di proprietà dell‘Inter che in questa stagione sta facendo particolarmente bene. A segno anche nell’ultimo turno di campionato con una rete da bomber vero, Pio Esposito si trova con 12 reti alla guida della classifica marcatori di Serie B.

L’attaccante classe 2005 sta trascinando lo Spezia a suon di gol verso l’obiettivo promozione in una lotta serratissima con Pisa e Sassuolo. A fine stagione rientrerà dal prestito all‘Inter, con cui potrebbe addirittura disputare il Mondiale per Club il prossimo giugno. Per l’annata 2025/26, però, il club nerazzurro vorrebbe rispedirlo in prestito in Serie A, ultima tappa prima del suo definitivo ritorno ad Appiano Gentile.

Un talento cristallino anche per Federico Balzaretti, secondo cui Pio Esposito potrebbe rientrare nel giro della Nazionale di Spalletti molto presto. Queste le sue parole su Cronache di Spogliatoio: “Nel giro di un anno giocheranno in Nazionale tutte e due gli Esposito. Lui diventa tanta roba, per me sì. Il percorso ideale è fargli fare ancora un anno intermedio in Serie A, potrebbe essere utile. Chi mi ricorda Pio Esposito? Un centravanti alla Toni, poi lui ha anche una bella mobilità”.