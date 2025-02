Questione infortuni per Juve-Inter: un titolare punta al rientro

Si avvicina quella che, inevitabilmente, è una delle sfide più sentite del calcio italiano, al di là delle questioni di classifica. Domenica 16 febbraio tornerà il Derby d’Italia, con l’Inter che farà visita alla Juventus, con l’obiettivo di proseguire la sua marcia Scudetto.

Inzaghi in questi giorni dovrà valutare le condizioni di Thuram e Arnautovic, mentre dovrebbe recuperare Dimarco, reduce dall’influenza, così come Dumfries, al rientro dopo la squalifica. Diverso il discorso per Thiago Motta, che deve ancora sciogliere i dubbi sul possibile ritorno di Cambiaso.

Secondo Tuttosport, l’esterno avrebbe aumentato i carichi di lavoro e, se le sensazioni si confermeranno positive, potrebbe andare in panchina già nella sfida dell’Allianz Stadium contro i nerazzurri. Se Cambiaso, invece, non dovesse sentirsi ancora sicuro, il suo ritorno tra i convocati sarà rimandato alla sfida di ritorno in Champions League, contro il PSV.