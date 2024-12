Chi è Massimi, l’arbitro di Inter-Udinese: Ko nell’ultimo precedente

Primo appuntamento stagionale per l’Inter in Coppa Italia: i nerazzurri scenderanno in campo giovedì 19 dicembre alle 21.00 nel match valido per gli ottavi di finale. Sfida in programma a San Siro contro l’Udinese, reduce dal successo nel secondo turno contro la Salernitana dopo aver già eliminato l’Avellino lo scorso agosto.

Per la squadra di Simone Inzaghi, in virtù del piazzamento in classifica nella passata stagione, si tratta del primo match ufficiale in questa Coppa Italia. In vista della gara di giovedì sera, l’Aia ha diramato quest’oggi le designazioni ufficiali che vedono l’arbitro Luca Massimi alla direzione di Inter-Udinese.

A supportare sul campo il lavoro del fischietto della sezione di Termoli saranno gli assistenti Bresmes e Di Iorio, accompagnati dal IV Ufficiale Colombo. Al Var è stato poi designato Ghersini, mentre Paganessi sarà l’AVar dell’incontro.

Sono solamente due i precedenti tra l’arbitro Massimi e l‘Inter, entrambi in Serie A. Il primo riguarda il largo successo per 3-0 a San Siro contro la Sampdoria il 29 ottobre del 2022. Il secondo, invece, la brutta sconfitta della passata stagione contro il Sassuolo per 1-2 al Meazza, con i gol di Bajrami e Berardi a ribaltare il vantaggio di Dumfries.