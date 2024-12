Tegola per Conte, infortunio UFFICIALE: torna nel 2025

Brutte notizie per Antonio Conte in seguito all’infortunio di uno dei calciatori più importanti del suo Napoli. Come annunciato ufficialmente dal club partenopeo, infatti, nell’ultima sessione di allenamento Alessandro Buongiorno ha riportato una frattura in seguito ad una caduta molto violenta.

Questo il comunicato del Napoli sulle condizioni del forte difensore: “Alessandro Buongiorno si è infortunato oggi in allenamento. Il difensore azzurro, in seguito a una caduta, si è procurato, come hanno evidenziato gli esami sostenuti presso il Pineta Grande Hospital, una frattura ai processi trasversi di due vertebre lombari. Buongiorno da domani inizierà la riabilitazione”.

Tegola pesantissima per Conte che dovrà fare per oltre tre settimane dell’ex Torino. Buongiorno, sbarcato a Napoli la scorsa estate, è subito diventato un elemento chiave nella rinascita della formazione partenopea. La sua assenza prolungata, considerata l’importanza del ragazzo nel reparto arretrato, rischia di incidere su quelli che saranno i prossimi appuntamenti in campionato degli azzurri.