Rinnovo Meret, il Napoli non si fida dell’Inter: “Manca la firma”

Nonostante i passi in avanti fatti negli ultimi giorni, la trattativa tra il Napoli e Alex Meret per il rinnovo del contratto rimane apertissima. Il portiere azzurro, in scadenza al termine di questa stagione, di recente ha infatti attirato l’interesse da parte dell’Inter come opzione a costo zero per la prossima estate.

Un inserimento che ha fatto scattare l’allarme in casa Napoli e che non fa stare comprensibilmente tranquilli i dirigenti partenopei. Fin quando non sarà arrivata la firma ufficiale tra le parti, dunque, nessuno scenario potrà essere del tutto escluso. E’ vero che il club di De Laurentiis è fiducioso di arrivare presto ad una conclusione, ma la presenza costante dell’Inter tiene Antonio Conte in allerta.

Questo l’ultimo aggiornamento di mercato sul futuro di Meret de La Gazzetta dello Sport: “In questi mesi il dialogo con il suo agente Federico Pastorello è stato costante, proficuo, ma ancora non incisivo. Tant’è vero che qualche tempo fa è emerso anche l’interesse dell’Inter per la soluzione estiva a parametro zero. Ora le parti sembrano vicinissime a un’intesa, ma finché non arriva la tanto attesa firma è bene stare in campana”.