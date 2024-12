Le probabili formazioni di Lazio-Inter: Inzaghi rimette i titolari

Nella 16^ giornata di Serie A l’Inter fa visita alla Lazio per disputare uno scontro d’alta classifica contro una squadra che sta portando avanti un ottimo rendimento in questo girone d’andata. I nerazzurri cercano una vittoria per riscattarsi dopo la sconfitta raccolta in Champions League sul campo del Bayer Leverkusen.

Il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, per questo match di campionato dovrebbe rimandare in campo la sua formazione titolare senza far conti su nessun tipo di rotazione. Rispetto alla Champions tornano quindi dal primo minuto Dumfries, Barella, Lautaro, Dimarco e Mkhitaryan. Inzaghi dovrà però fare ancora a meno di Acerbi e Pavard infortunati. Baroni invece è senza l’ex Vecino per infortunio e Castellanos squalificato.

Ecco le probabili formazioni di Lazio-Inter: