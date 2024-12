Lazio-Inter in chiaro, è ufficiale: ECCO come vederla gratis

Dopo un primo test effettuato lo scorso ottobre con la gara tra Milan e Napoli, un altro big match del campionato di Serie A verrà trasmesso in chiaro nelle prossime settimane. Come annunciato ufficialmente da Dazn, infatti, verrà data la possibilità a tutti gli appassionati di calcio di assistere gratuitamente a Lazio-Inter in programma lunedì 16 dicembre alle 20.45

Un’operazione, quella messa in atto dalla nota piattaforma, prevista dal pacchetto Try and Buy dei diritti televisivi acquisiti dalla Lega Serie A: Dazn avrà infatti la possibilità di trasmettere fino a cinque partite in chiaro, e dunque fruibili gratuitamente da ogni utente iscritto e non, per ogni stagione.

Come vedere Lazio-Inter gratis su Dazn

Per assistere gratuitamente al match tra Lazio-Inter su Dazn, da computer e smartphone bisognerà accedere alla home del sito di DAZN, selezionare l’evento Lazio-Inter, inserire la propria email ed eventualmente completare il processo di registrazione per poter seguire l’evento senza alcun costo.

Per quanto riguarda le Smart TV, sarà disponibile già nelle 24 ore precedenti a Lazio-Inter il pulsante ‘Guarda Gratis’. Una volta cliccato, bisognerà inquadrare il QR Code con lo smartphone e inserire l’email per poter assistere alla partita in chiaro. Lazio-Inter sarà infine visibile gratuitamente anche su Tim Vision senza la sottoscrizione di alcun abbonamento con la piattaforma.