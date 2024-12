L’Inter Femminile vince ed è seconda: la situazione del campionato

Nuovo successo per l’Inter Femminile che nella domenica di campionato ha vinto 3-0 in casa contro il Sassuolo. Le nerazzurre all’Arena Civica di Milano sono riuscite a schiacciare le neroverdi grazie alle reti di Andres nel primo tempo e poi di Tomaselli e Polli nella ripresa.

Grazie a questa bella vittoria, culmine di una gara mai messa in discussione, le ragazze di Gianpiero Piovani si portano al secondo posto nella classifica di Serie A con 28 punti, posizione che viene condivisa con la Roma. Prima c’è la Juventus a quota 35 punti.

Decisivo in questo 13° turno del campionato femminile il match perso 0-3 dalla Fiorentina, contro la Juventus, che è stata quindi scavalcata dalle nerazzurre e dalle giallorosse. L’Inter Femminile tornerà in campo dopo le feste, in data 12 gennaio per la 14^ giornata di campionato quando sfiderà in trasferta proprio la Roma.