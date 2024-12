Inter, ALLARME in vista della Lazio: un dato non lascia sereni

Questa sera l’Inter chiude la 16^ giornata di Serie A sfidando la Lazio in trasferta all’Olimpico di Roma. Per i biancocelesti e i nerazzurri sarà una gara fondamentale per andare avanti a sognare la vetta della classifica anche perché le concorrenti non si fermano.

L’Inter in campionato sta andando molto bene visto che non perde dal derby contro il Milan dello scorso 22 settembre ma è reduce dalla sconfitta in Champions League sul campo del Bayer Leverkusen e dovrà quindi cercare immediato riscatto.

Tuttavia, come sottolineano i colleghi de La Gazzetta dello Sport, Simone Inzaghi ha bisogno di una vittoria in un big match di Serie A, importante come quello di stasera perché in questa stagione sono arrivati i tre punti soltanto contro l’Atalanta a fine agosto (andrebbe contata la Roma che però sta vivendo un’annata molto complicata e lontanissima dai vertici della classifica).

I nerazzurri hanno infatti ottenuto – dopo il derby con il Milan – solo dei pareggi in casa contro Juventus e Napoli senza riuscire a vincere quindi una sfida d’alta quota da molto tempo. Lautaro Martinez e compagni questa sera sono chiamati al riscatto.