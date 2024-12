Si è giocata nella notte una partita d’addio per celebrare la carriera di Adriano, ex attaccante dell’Inter che con il suo talento mozzafiato ha saputo conquistare tantissimi tifosi nerazzurri e non solo. A portarlo in Italia nel 2001 fu l’ex presidente Massimo Moratti che per lui ha sempre avuto un affetto unico.

Adriano ha organizzato in uno stadio iconico del calcio brasiliano come il Maracanà un’amichevole con tutti i suoi amici ed ex compagni di squadra che hanno condiviso con lui lo spogliatoio tra Italia e Brasile. A scendere in campo sono state due squadre “Le leggende del Flamengo”, squadra per cui l’Imperatore tifa e nella quale ha iniziato la carriera, e “Gli amici dall’Italia”.

In questa seconda squadra erano presenti tanti ex calciatori importanti della storia nerazzurra come Cordoba, Gamarra, Zé Elias e Materazzi. Adriano ha giocato un tempo per parte in questa gara in cui non sono di certo mancati i ricordi e le lacrime per questo grande talento.

Ad inizio match ha ricevuto una sorta di onorificenza da un’altra leggenda dell’Inter e del calcio carioca come Ronaldo il Fenomeno, che non ha potuto giocare per un problema muscolare, ma che gli ha infilato il suo iconico polsino prima di iniziare la partita. Di seguito un video con le immagini migliori di questa amichevole al Maracanà organizzata per l’Imperatore.