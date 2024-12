Lautaro a digiuno vuole il gol: Inzaghi ESULTA per un motivo

Tra poche ore l’Inter scende in campo all’Olimpico contro la Lazio per il posticipo del lunedì sera valido per la 16^ giornata del campionato di Serie A. Sarà uno scontro al vertice dal quale nessuna delle due vuole uscirne senza punti per non perdere terreno dal Napoli e dall’Atalanta che in vetta alla classifica continuano a correre senza freni.

Sarà una partita nella quale i tifosi nerazzurri sperano possa sbloccarsi i loro capitano, Lautaro Martinez. L’argentino è chiamato a dare un segnale dopo un periodo un po’ di appannamento che ha vissuto nelle ultime settimane.

Come sottolinea l’edizione odierna del Corriere dello Sport, il numero 10 interista non trova il gol da 40 giorni ma questo non preoccupa affatto la società e nemmeno il tecnico Simone Inzaghi che ha sempre speso parole di stima per il suo capitano.

C’è inoltre un motivo per cui l’allenatore nerazzurro lo manda sempre in campo nei big match e per cui stasera può restare tranquillo e fiducioso: Lautaro contro la Lazio si esalta sempre, come ricorda il quotidiano romano, perché ha già segnato ben sei reti e tre di queste sono arrivate proprio sul prato dell’Olimpico.