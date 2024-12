Le formazioni UFFICIALI di Lazio-Inter: Inzaghi con i titolari

Tutto pronto allo Stadio Olimpico per il big match che chiude la 16a giornata di Serie A. L’Inter torna in campo in casa della Lazio, a poco meno di una settimana dalla sconfitta in Champions League, contro il Bayer Leverkusen. In palio 3 punti fondamentali per la corsa Scudetto.

Inzaghi sceglie i suoi fedelissimi, dovendo fare i conti al tempo stesso con le assenze di Pavard e Acerbi in difesa. Bisseck e De Vrij giocheranno al loro posto, come divenuto ormai consueto, mentre non ci sono discussioni per il centrocampo. Così come in attacco, dove l’Inter cerca i gol di Thuram e Lautaro Martinez.

Di seguito le formazioni ufficiali di Lazio-Inter: