Sono state diramate le designazioni arbitrali per la 25a giornata di Serie A 2023-24: Inter-Salernitana sarà diretta da Marco Piccinini. I suoi assistenti saranno Cecconi e Rossi, al Var Serra e come Avar Valeri.

Classe 1983 della sezione di Forlì, Piccinini ha debuttato in Serie A il 20 settembre 2017, collezionando 59 presenze nel massimo campionato italiano. Solo due precedenti con l’Inter e risalgono entrambi alla stagione 2020-21, quella dello scudetto con Antonio Conte in panchina: Benevento-Inter 2-5 del 30 settembre 2020 e Inter-Parma 2-2 del 31 ottobre 2020.

Due partite segnate da evidenti errori arbitrali. In Campania, nonostante il largo risultato a favore dei nerazzurri, si ricordano un gol annullato ingiustamente a Lukaku (scontro di gioco fra due giocatori del Benevento e non fallo del belga, come erroneamente segnalato) e un rigore clamoroso non concesso a favore dell’Inter per fallo di mano di Tuia sul tiro di Barella. Contro il Parma, invece, vistoso penalty non assegnato alla squadra di Conte per fallo di Balogh su Perisic.

Tre precedenti, invece, con la Salernitana in Serie A (8 totali contando anche Serie B e Serie C): il bilancio parla di una vittoria, un pareggio e una sconfitta, con ultima gara diretta lo scorso 22 settembre in occasione del pari casalingo contro il Lecce (1-1).