Inter-Salernitana, c’è la decisione su Frattesi

Davide Frattesi si è fermato nel giorno di rifinitura di Inter-Juventus e gli esami strumentali del giorno successivo hanno evidenziato un risentimento miotendineo al retto femorale della coscia destra. Un problema che lo ha costretto a saltare anche la trasferta contro la Roma.

Adesso, però, il centrocampista è pronto a tornare a disposizione di Simone Inzaghi. Dopo essersi allenato a parte negli ultimi giorni, oggi ad Appiano Gentile l’ex Sassuolo ha svolto la seduta interamente in gruppo e sarà convocato per Inter-Salernitana. Un recupero importante, visti i numerosi impegni che attendono l’Inter nel prossimo periodo, con il calendario che ritornerà molto fitto.

Da valutare, in ogni caso, la decisione sul suo impiego. Se dovesse dare risposte convincenti domani, il tecnico piacentino potrebbe valutare anche di farlo partire da titolare, ma sembra più probabile una panchina iniziale. In ogni caso le rotazioni a centrocampo ci saranno e, in questo senso, si va verso Klaassen in campo dall’inizio.