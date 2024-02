Chi sono i 3 nomi in lizza per il main sponsor dell’Inter

Come ormai circolato negli ultimi giorni, a fine stagione l’Inter dirà addio alla partnership di quest’ultimo anno con Paramount+. Un accordo che ha portato nelle casse nerazzurre 11,5 milioni di euro e che è destinato a schizzare verso l’alto alla luce delle varie trattative aperte dalla società per il nuovo main sponsor.

Come ribadito nell’edizione odierna da La Gazzetta dello Sport, sono tre le principali candidature valutate in questo momento dall’Inter. Le prime sono le due note aziende aeree con base in Medio Oriente: Qatar Airways e Riyadh Air. Il terzo nome, uscito per la prima volta nella giornata di ieri, è Betsson Group, colosso svedese legato alle scommesse.

Qualora l’intesa andasse in porto, sulle maglie nerazzurre dalla prossima stagione finirebbe la scritta StarCasinò.Sport, sito di intrattenimento del marchio di punta della nota azienda. L’obiettivo dell’Inter è quello di triplicare l’attuale incasso derivante dallo sponsor principale ed avvicinare dunque i 30 milioni di euro a stagione.