Chivu: “Dumfries? Dopo il cambio è successo QUESTO”

A San Siro l’Inter schiaccia 4-1 la Cremonese nel sesto turno di Serie A e ai microfoni di DAZN, il tecnico Cristian Chivu ha commentato il match dei suoi giocatori spendendo ottime parole. Queste le dichiarazioni dell’allenatore rumeno:

PARTITA – “Siamo stati dominanti e aggressivi, col piglio giusto. Abbiamo segnato su aggressioni fatte bene. Il gol subito fa niente. Mi prendo 85 minuti fatti bene e sono contento per questo gruppo perché sta lavorando davvero sodo per raggiungere gli obiettivi”.

CRESCITA – “Possiamo migliorare ma serve essere consapevoli di quello che stiamo facendo. La crescita viene con colpi fatti e questo dopo le ultime settimane c’è, riusciamo a dare continuità di risultati e di prestazioni. Oggi mi ha fatto piacere vedere questa squadra in campo che si è anche divertita”.

BONNY – “La perfezione non esiste e non la stiamo cercando. Vogliamo avere passione e divertirci essendo responsabili l’un l’altro. Serve pazienza anche quando attacchi un blocco basso, oggi abbiamo fatto tutto ma devo sempre trovare qualcosa da dire alla squadra (ride, ndr). Sono felice che Bonny ha fatto una bella partita, lì davanti abbiamo lui e Pio che sono due giovani assieme a due esperti come Thuram e Lautaro. Tutti gli hanno accolti bene in gruppo, come gli altri giovani che stanno crescendo”.

RABBIA DUMFRIES – “Dumfries fa bene ad essere inc***ato quando esce dal campo. A me non ha detto nulla, un pungo al pallone non significa niente ed è importante per noi e per la nazionale olandese. Sono felice di cosa sta facendo ma come tutti gli altri può fare di più. Juventus-Milan? No domani guarderò l’NFL (ride, ndr)”.