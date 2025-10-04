Dimarco: “Chivu con noi fa questa cosa sulla formazione”

Inter-Cremonese, le parole di Federico Dimarco in conferenza stampa

Al termine della vittoria contro la Cremonese, l’esterno nerazzurro Federico Dimarco è intervenuto in conferenza stampa per parlare della sua Inter. Queste le risposte del numero 32 alle domande in meriro vittoria odierna e al segreto di mister Chivu sulla formazione da schierare:

MOMENTO PERSONALE – “Onestamente ho sofferto un po’ in questo periodo perché pur lavorando non riuscivo ad uscire da un momento di difficoltà. Mister e compagni mi stanno aiutando”.

PROGRESSI – “Da inizio campionato e dal ritiro stiamo lavorando tanto e bene. Dobbiamo chiudere le partite prima, anche oggi nel primo tempo abbiamo creato tanto e fatto solo due gol ma oggi era importante vincere. Ho visto una partita dominante dall’inizio alla fine. Seguiamo quello che ci chiede l’allenatore, in ritiro abbiamo lavorato tanto”.

FORMAZIONE SEGRETA – “La cosa delle tre ore sulla formazione comunicata all’ultimo dal mister, è vera. Penso che tutti stiano sul pezzo e faccia bene al gruppo. Tutti lavoriamo bene e siamo in sintonia. Gruppo sano che lavora tutto nella stessa direzione”.