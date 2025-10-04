4 Ottobre 2025

Dimarco: “Chivu con noi fa questa cosa sulla formazione”

Le sue parole in conferenza stampa

Al termine della vittoria contro la Cremonese, l’esterno nerazzurro Federico Dimarco è intervenuto in conferenza stampa per parlare della sua Inter. Queste le risposte del numero 32 alle domande in meriro vittoria odierna e al segreto di mister Chivu sulla formazione da schierare:

MOMENTO PERSONALE “Onestamente ho sofferto un po’ in questo periodo perché pur lavorando non riuscivo ad uscire da un momento di difficoltà. Mister e compagni mi stanno aiutando”.

PROGRESSI “Da inizio campionato e dal ritiro stiamo lavorando tanto e bene. Dobbiamo chiudere le partite prima, anche oggi nel primo tempo abbiamo creato tanto e fatto solo due gol ma oggi era importante vincere. Ho visto una partita dominante dall’inizio alla fine. Seguiamo quello che ci chiede l’allenatore, in ritiro abbiamo lavorato tanto”.

FORMAZIONE SEGRETA “La cosa delle tre ore sulla formazione comunicata all’ultimo dal mister, è vera. Penso che tutti stiano sul pezzo e faccia bene al gruppo. Tutti lavoriamo bene e siamo in sintonia. Gruppo sano che lavora tutto nella stessa direzione”.

Foto autore

Autore:
Romina Sorbelli